Загроза вторгнення Білорусі до України: на кордоні перебуває сім батальйонів

Загроза вторгнення Білорусі до України: на кордоні перебуває сім батальйонів

На кордоні з Україною перебуває сім білоруських батальйонів.

Загроза вторгнення Білорусі на територію України з військової точки зору зберігається. Однак наразі прямий військовий наступ малоймовірний.

Про це 1 липня повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

"Сьогодні прямої загрози з боку Білорусі немає, тому що не створено угрупування військ, не розгорнута система управління цим угрупуванням. Це основний елемент того, що йде безпосередня підготовка до бойових дій", – пояснив Скібіцький.

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Але перебування біля кордону семи батальйонів Збройних сил Білорусі спонукає українське командування залучати додаткові сили стримування та посилювати розвідку.

"Це відволікає ресурси та засоби від нашого східного фронту. Крім того, постійне переміщення військ спрямоване на те, щоб тримати нас у напрузі. Відпрацьовуються окремі елементи, тактичні епізоди можливих наступальних дій саме з території Білорусі", – зазначив він.

Нагадаємо, навчання армії ЗС Білорусі подовжено щонайменше до 9 липня. Проте, попри подовження тривалості навчань на полігонах, білоруська армія, як і раніше, не готова до наступальних операцій.

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