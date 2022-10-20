Загроза вторгнення Лукашенка зростає: з'явилося відео, як до Білорусі із Далекого Сходу завозять боєприпаси

Вагони з боєприпасами по 2-3 одиниці причіплюються до військових ешелонів, які прямують до Білорусі.

У Мережі з'явилося відео, яке свідчить, що Російська Федерація завозить до Білорусі боєприпаси із Далекого Сходу. Використовує для перевезення зброї залізницю.

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн, яка відстежує пересування військової техніки в Білорусі, з посиланням на Live.Сообщество.

На кадрах видно маршрути перевезення боєприпасів із залізничної станції "Кноррінг" (Приморський край, РФ) до Нижегородської області Росії, а потім - до Білорусі.

Зазначається, що 26 вересня із залізничної станції "Кноррінг" було відправлено одну з груп вагонів у кількості 10 одиниць із позначкою ВМ — вибухові матеріали. Ешелон прибув на російської залізничну станцію "Ілліно". Звідти вагони з боєприпасами по 2-3 одиниці причіплюються до військових ешелонів, призначенням до Білорусі. А 17 жовтня на залізничну станцію Полонка Барановицького району із Росії прибув військовий ешелон з військовослужбовцями армії РФ, до якого було причеплено 2 вагони з боєприпасами.

Загроза наступу Білорусі зростає

20 жовтня начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу, що загрози наступу окупаційних військ на Україну з боку Білорусі зростає, проте йдеться не про напад на Київ. Йдеться про захід білорусько-українського кордону. Він також поінформував, що наразі у РБ триває розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ, збройних сил РФ на відповідних аеродромах та об’єктах військової інфраструктури.

На сьогодні в Білорусі перебувають 10 тис. російських мобілізованих, які прибули туди в межах розгортання регіонального угруповання військ. Вони можуть піти в повторний наступ на Україну навесні, так вважає помічник командувача Об’єднаних сил ЗСУ Євген Сілкін.

Білоруська служба "Радіо Свобода" з посиланням на супутникові знімки американської компанії, що на білоруській авіабазу "Зябрівка" за останні два місяці перекинули додаткову військову техніку. Окрім цього, у Білорусі 20 жовтня зафіксували переміщення ЗРК С-300.

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