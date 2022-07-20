Загроза ядерної катастрофи: окупанти хочуть розмістити зброю та вибухівку просто в залах енергоблоків ЗАЕС

Російські військові вимагають від адміністрації захопленої ЗАЕС відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал.

Це видається загарбникам більш безпечним, оскільки вони страшенно бояться ударів ЗСУ по їхніх складах. До машанних залів вони хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо.

Про це повідомляє пресслужба АЕС.

"Розмістивши там свій "мотлох", рашисти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків. І в разі пожежі, ризик якої зросте багатократно, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під’їхати. Таким чином, російські окупанти порушують всі норми і вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС. Вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції", - йдеться у повідомленні.

ДП "Енергоатом" знову закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від окупантів.

"На кону стоїть безпека не лише України, а й усього світу", - попередили в пресслужбі підприємства.

За даними голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, на Запоріжжі окупанти утримують в полоні чотири сотні українців.