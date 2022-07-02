"Загроза є завжди": Кім прокоментував ймовірність нового наступу росіян на Миколаїв

"Загроза є завжди": Кім прокоментував ймовірність нового наступу росіян на Миколаїв

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що загрозу повторного наступу російських військ на Миколаїв не варто відкидати.

Однак, за його словами, після того, як російські окупанти отримали потожну відповідь від українських захисників, у них немає особливого бажання йти на повторний штурм Миколаєва.

Таку заяву очільник Миколаївської ОВА зробив в ефірі спільного телемарафону у суботу, 2 липня.

"Загроза є завжди, але ми готові. Я вам так скажу — вони бояться на нас нападати", - вважає Кім.

Також він наголосив, ЗСУ вдалося вигнати ворога на відстань, звідки його артилерія вже не може працювати по місту. А тому вони використовують ракети для завдання ударів по місту.

Нагадаємо, вранці 2 липня Росія випустила по Миколаєву 10 ракет "Онікс" із комплексу "Бастіон" з окупованої Херсонської області. Снаряди поцілили в об’єкти портової та іншої виробничої інфраструктури міста.

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