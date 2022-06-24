Загроза з Білорусі: журналіст назвав ймовірні цілі нападу (список міст)

Макарук вважає, що білоруси у разі нападу намагатимуться перерізати українські дороги у напрямку "захід-центр"
Громадський діяч, журналіст та речник Informnapalm Михайло Макарук вважає, що дії білоруської армії свідчать проте, що вона готується до нападу на Україну.
Про це він сказав у коментарі "24 каналу".
Макарук звернув увагу, що білоруські солдати вчаться будувати понтонні переправи, які потрібні не для захисту, а для нападу. Також, за його словами, до Білорусі росіяни завезли ЗРК С-300 чи С-400.
"Всі говорять, що білоруси не вміють воювати і це справді так. Але умовні 20 тисяч живої сили, чи навіть 5 тисяч, відтягуватимуть наших захисників", – говорить Макарук.
Журналіст вважає, що білоруси у разі нападу намагатимуться перерізати українські дороги у напрямку "захід-центр", щоб завадити сполученню ЗСУ.
Макарук назвав головні точки ударів для білоруської армії, які за, його словами, вже визначені ворогом. Це:
- Ковель (Волинська обл);
- Вараш, Сарни (Рівненська обл.);
- Овруч (Житомирська обл);
- Чернігівщина.
Раніше голова української розвідки прокоментував загрозу нападу Білорусі.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов заявив, що загроза наступу з Білорусі досі існує.
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