Загроза з боку Білорусі: армія Лукашенка нарощує військову присутність навпроти однієї з областей України

Лише протягом 30 серпня до Бреста прибув ешелон з мінімум 20-ма одиницями техніки ЗС РБ та 4-ма пасажирськими вагонами, серед озброєння були дві пускові частини ЗРК "С- 300".

Про це повідомляє моніторингова група Беларускі Гаюн.

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"Очевидно, це пов'язано з проведенням запланованих навчань на полігоні «Брестський» 38 одшбр, які продовжені до 11 вересня. З кінця серпня в район Бреста йде підвезення як машин постачання (різні вантажівки, водовози, польові кухні), так і серйознішого озброєння", - зазначили автори групи.

Зокрема, протягом останніх кілька днів у прикордонні райони Брестської області було перекинуто:

ЗРК "С-300" - 2 одиниці;

Т-72 - мінімум 6 одиниць;

БМП - 5 одиниць;

Гаубиці - 4 одиниці;

РСЗВ "Град" – понад 17 одиниць;

САУ 2С5 "Гіацинт-С" - 2 одиниці;

1В12 - 3 одиниці;

БТР/БРДМ - 23 одиниці;

РЛС – 1 одиниця.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ у Білорусі планують військові навчання, на яких можуть провести тренування зі "звільнення" територій. Може йтися про прикордонні райони Волинської, Рівненської та Житомирської областей України.

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