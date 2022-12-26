Загроза з боку Білорусі: Жданов пояснив, на що чекати українцям на початку 2023 року

Водночас військовий експерт зауважив, що може бути провокація.

Загроза нападу з боку Білорусі існує, але на сьогоднішній день там немає потенціалу для активних воєнних дій.

Про це експерт Олег Жданов сказав в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua.

"На сьогоднішній день немає чим наступати з території Білорусі. Можна здійснити провокацію. До речі, там була провокація в Чорнобильській зоні - ДРГ намагалася зайти на нашу територію, але отримала відсіч", - сказав експерт.

За його словами, такі провокаційні дії ще раз доводять, що Україна пильнує свої кордони.

"Генерал Буданов сказав, що ми чітко розуміємо ситуацію, ми її чітко пильнуємо. Щойно там почнуться дії щодо формування ударного угуповання, ми будемо відповідно готуватися. Хоча ми готові. Там постійно навчання, у нас є війська, там обладнуєть кордон. На мій погляд, Лукашенко досі при владі, тому що він поки не втрутився в цю війну", - пояснив Жданов.

Напередодні повідомлялося, що ворог найближчим часом може посилити провокації на білоруському напрямку. Також говорили про можливі спроби перекидання через північний кордон російських ДРГ.

Водночас Україна готується до будь-якого можливого розвитку подій на північних кордонах.

Нещодавно військовий експерт Дмитро Снєгірьов сказав, що вторгнення на територію країн Балтії з боку Білорусі цілком можливе.

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