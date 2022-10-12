Загроза з боку Білорусі: в МВС заспокоїли жителів прикордонних регіонів

У Міністерстві закордонних справ запевняють, що українці, які проживають у прикордонних із Білоруссю регіонах, захищені.

Про це під час брифінгу наголосив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко у середу, 12 жовтня.

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"Наші громадяни, які проживають у прикордонних (з Республікою Білорусь — ред.) регіонах, мають розуміти, що вони є захищеними. Вони вже не мають загроз у тому вигляді, які були на початку широкомасштабної агресії в лютому 2022 року, — зазначив Ігор Бондаренко.

Посадовець додав, у разі нападу Білорусі втрати з боку ворога будуть великі, а відсіч йому буде надано безпосередньо на кордоні.

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Загроза з боку Білорусі

Нещодавно російський президент-диктатор Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Лукашенко заявив про військову загрозу для своєї країни і звинуватив Україну в підготовці наступу. Українські офіційні особи та експерти кажуть, що білоруси опинилися в заручниках у двох диктаторів — Лукашенка й Путіна.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Білорусь продовжує постачати техніку РФ. Черговий ешелон з вантажівками УРАЛами помітили на шляху до Луганська. За даними моніторингової групи, 11 жовтня група з 19-ти завантажених платформ із розконсервованою військовою технікою Білорусі вирушила із залізничної станції "Старі дороги" (Мінська обл.) на станцію "Міллерове" (Ростовська обл., РФ) і далі в напрямку Луганська. Прибути до Луганська ешелон техніки має приблизно 19 жовтня.

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