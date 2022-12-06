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Загроза з моря: скільки кораблів РФ тримає в Чорному морі напоготові для удару

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Загроза з моря: скільки кораблів РФ тримає в Чорному морі напоготові для удару

Фото: Straits Sights

Росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 15 своїх кораблів.

Минулої доби, 5 грудня, українські морпіхи знищили 5 окупантів, БМП, 2 ворожі безпілотники та сховище з боєприпасами.

Про це інформує пресслужба ВМС України.

Крім того, артилерійські військові частини та підрозділи морської піхоти ВМС завдали вогневого ураження по загарбниках. Остаточні втрати ворога уточнюються.

© Facebook/ВМС ЗС України
Фото: Facebook/ВМС ЗС України

Ситуація з російським флотом

Своєю чергою росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 15 своїх кораблів. З них – 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 12 ракет.

В Азовському морі окупанти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.

В Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп яких становить 76 ракет.

Крім того, РФ продовжує вимикати системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря. Такі дії є порушенням Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS).

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Раніше ексголова МЗС України Володимир Огризко розповів, як усунути загрозу Росії з Чорного моря.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник вважає, що морські дрони та ракети "Гарпун" дали Україні серйозну перевагу в Чорному морі.

Минулого місяця стало відомо, що Туреччина не дозволила кораблям Тихоокеанського флоту РФ перетнути протоку Босфор і увійти в Чорне море. Судна 9 місяців чекали, щоб атакувати Україну, але повернулися назад на Далекий Схід.

Бої за Бахмут, звільнення Криму та крах Чорноморського флоту РФ - Петро Черник

Бої за Бахмут, звільнення Криму та крах Чорноморського флоту РФ - Петро Черник

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Дата публікації
Перегляди
688
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