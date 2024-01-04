Загроза з півночі: експерт про можливість повторного наступу на Чернігівщину і Сумщину

За його словами, про підготовку можливого наступу може свідчити активізація російських ДРГ на кордоні.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал Сергій Наєв розповідав, що на північних кордонах України РФ розгорнула близько 19 тисяч своїх військ.

Чи наважиться Кремль повторити наступ на північ України, проаналізував військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі телемарафону.

"Там зараз вже зосереджено до 20 тисяч російських військовослужбовців. Це по великому рахунку дивізія, що найменше. І можливість по тим залізницям, рокадних дорогах можна дуже швидко переміщати туди доволі велику кількість живої сили та техніки. Тобто небезпека і ймовірність того, що вони справді атакують Чернігів, Сумщину, Чернігівщину... а далі Київ – вона зберігається", – каже експерт.

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За його словами, про підготовку можливого наступу може свідчити активізація російських ДРГ на кордоні.

"Навіщо диверсійно-розвідувальним групам проявляти свою активність?.. Зазвичай, це все, згідно всіх бойових статутів, робиться перед тим, як плануються якісь військові дії на тому місці. Посилення ДРГ – це може бути предтеча того, що вони збираються там робити якісь наступальні дії", – каже Гетьман.

Водночас він запевнив, що на цьому напрямку ЗСУ тримають "непогане угрупування".

Раніше ми писали, як ЗСУ зводять лінію оборони на кордоні з Білоруссю та РФ.

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