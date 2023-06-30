Загроза з півночі: командувач ОС ЗСУ розповів про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Безпосередньої загрози наступальних дій наземними силами з боку Білорусі немає. Однак, Північного угруповання українських військ готове до підвищення оборонних спроможностей.

Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

“Наша розвідка не припиняє свою роботу зі здобуття інформації. Крім того ми щодня знаходимося у постійному робочому контакті з нашими іноземними партнерами щодо обміну інформацією”, - наголосив він.

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Сергій Наєв запевнив, що особовий склад українських військових підрозділів на цьому напрямку злагоджений, професійно підготовлений, а “командири знають, як правильно управляти підлеглими і як діяти у разі необхідного посилення”.

За його словами, командування поступово збільшує оборонні спроможності та займається заходами підвищення навченості особового складу.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оцінив, як заколот ПВК "Вагнер" у Росії вплинув на ситуацію на фронті, а також – загрозу з боку цих найманців у Білорусі.

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