Загроза з півночі: у Генштабі оцінили ймовірність вторгнення Білорусі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках не зазнала значних змін порівняно з попередніми днями, тому українці можуть видихнути з полегшенням – вторгнення з Білорусі не буде, принаймні, поки що.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 7 липня.

"На Волинському та Поліському напрямках змін в стані, складі та характері дій підрозділів збройних сил Білорусі не відзначено", – йдеться в повідомленні.

Проте досі зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів з білоруської території.

Раніше повідомлялося, що міноборони Білорусі планує закупити у РФ вогнеметні системи "Солнцепек".

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