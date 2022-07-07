Загроза з півночі: у Генштабі оцінили ймовірність вторгнення Білорусі

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю.
Ситуація на Волинському та Поліському напрямках не зазнала значних змін порівняно з попередніми днями, тому українці можуть видихнути з полегшенням – вторгнення з Білорусі не буде, принаймні, поки що.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 7 липня.
"На Волинському та Поліському напрямках змін в стані, складі та характері дій підрозділів збройних сил Білорусі не відзначено", – йдеться в повідомленні.
Проте досі зберігається загроза завдання ракетно-бомбових ударів з білоруської території.
Раніше повідомлялося, що міноборони Білорусі планує закупити у РФ вогнеметні системи "Солнцепек".
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