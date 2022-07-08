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Загроза з півночі: у Генштабі ЗСУ повідомили про ситацію на кордоні з Білоруссю

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Загроза з півночі: у Генштабі ЗСУ повідомили про ситацію на кордоні з Білоруссю

Фото: Associated Press

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках не зазнала значних змін. У Білорусі окремі підрозділи продовжують вести розвідку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 липпя.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь ведуть розвідку, посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА. На території цієї країни продовжено дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня поточного року. Заборона на польоти цивільних повітряних суден діє з 24 лютого поточного року", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що на Сіверському напрямку ворог без особливих змін.

Нагадаємо, що у Білорусі на військовому аеродромі "Зябровка" облаштовують російську військову базу.

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