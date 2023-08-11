Загроза залишається: Гуменюк назвала кількість ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

Росіяни тримають у Чорному морі 10 кораблів, однак ракетоносіїв немає.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Основна характеристика судноплавства зараз в тому, що росіяни намагаються триматися якомога далі. Той район, який їм здавався безпечним, таким не є. Але вони вибудовують там для себе живий щит з цивільних. Цивільне судноплавство вони трохи призупиняють штучним способом, створюючи так званий "район огляду" перед входом у Керченську протоку, і там намагаються за ним маневрувати своїми військовими потужностями. Зараз у Чорному морі 10 кораблів - і суден забезпечення, і прикордонних катерів - те, що ворог може розгорнути на цій ділянці. Але серед них ракетоносіїв немає. Вчора як був заведений у пункт базування підводний човен, то більше поки не долучався. Наразі ворог здійснює потужну повітряну розвідку. Ми спостерігаємо це за активністю безпілотних літальних апаратів і авіації в цілому. Цілком імовірно, що в такий спосіб вони знову вишукують цілі для майбутніх ударів", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський попередив: якщо Росія продовжить атаки на порти України та блокування Чорного моря, то до кінця війни може залишитися без кораблів.

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