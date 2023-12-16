Загроза застосування балістики: Україною шириться повітряна тривога (мапа)

Україною шириться повітряна тривога. У Києві та низці областей лунає сирена.

Повітряні сили попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте да укриттів", - йдеться у повідомленні.

Мапа тривог станом на вечір 16 грудня

Нагадаємо, як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат, сьогодні Росія накопичила 870 ракет різних типів – це менше, ніж торік. Водночас росіяни здатні виробляти та отримувати від Ірану більше дронів, ніж раніше.

Ігнат уточнив, що за пів року російських атак по українській енергетиці – від 9 вересня до 12 березня 2023 року – було збито 750 ворожих крилатих ракет із близько 1100 запущених цілей. Плюс росіяни залишили собі в запасах 30% ракет.

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