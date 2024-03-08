Загроза застосування балістики: Україною шириться повітряна тривога (мапа)

В областях, де оголошена повітряна тривога існує загроза застосування балістичного озброєння.
Україною шириться повітряна тривога.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Чи зможуть ЗСУ зупинити російський наступ, чи буде весняна пауза у війні та що дозволить Силам оборони України повернути ініціативу у свої руки – читайте в ексклюзиві TSN.ua.
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