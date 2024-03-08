Загроза застосування балістики: Україною шириться повітряна тривога (мапа)

В областях, де оголошена повітряна тривога існує загроза застосування балістичного озброєння.

Україною шириться повітряна тривога.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістики.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!" – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Мапа тривог на вечір 8 березня

Чи зможуть ЗСУ зупинити російський наступ, чи буде весняна пауза у війні та що дозволить Силам оборони України повернути ініціативу у свої руки – читайте в ексклюзиві TSN.ua.