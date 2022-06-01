Загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі зберігається - Генштаб

Загроза завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі зберігається - Генштаб

Пізніше проведуть мобілізаційні навчання з військовими комісаріатами в Гомельській області.

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні заходів бойової підготовки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

В червні-липні поточного року заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами в Гомельській області.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден розповів, як надалі підтримуватиме Україну в її боротьбі проти Росії. За його словами, Штати продовжать співпрацювати з союзниками та партнерами щодо російських санкцій. Їх Байден назвав "найжорсткішими, які коли-небудь запроваджували проти великої економіки". Крім того, США й надалі надаватимуть Україні сучасне озброєння та укріплюватимуть східний фланг НАТО.

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