"Загроза зберігається": у ГУР назвали цілі ракетних ударів Росії по Україні

Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням.

Наразі ціллю ракетних ударів російської окупаційної армії є не енергетика України, як було минулої зими, а об’єкти оборонно-промислового комплексу. Загроза для енергосистеми зберігається.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"На сьогоднішній день основні зусилля Російської Федерації зосереджені на знищенні наших інфраструктурних об'єктів. Це насамперед об'єкти нашого оборонно-промислового комплексу, штаби, системи управління та окремі підрозділи, які розміщуються на лінії фронту. Ті цілі, які ставить перед собою Російська Федерація, вона не досягає. Та зброя, яка використовується Росією, зокрема "Кинжали", є дуже неточними. І, на жаль, від них страждає здебільшого саме цивільне населення", - сказав він.

"Росіяни визначили найбільш критичні об'єкти, які можуть бути уражені саме ракетним озброєнням, а також безпілотними літальними апаратами. Противник продовжує регулярно здійснювати космічну зйомку наших енергетичних об'єктів для того, щоб за можливості і якщо це буде їм необхідно, наносити такі удари. Тому загроза нашій енергетичній системі зберігається", - додав він.

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