Загроза зимового наступу: експерт розповів, де і коли чекати удару росіян

Російські окупанти можуть розпочати новий масштабний наступ, не чекаючи весни. На це вказує велика кількість мобілізованих росіян, які пройшли підготовку, та активність російської армії у Білорусі.

Таку думку висловив президент військово-цивільної спілки "Бойове Братерство України" Павло Жебрівський в ефірі "Апостроф TV

"Різні дати називаються. Хтось називає, що до річниці широкомасштабного нападу московитів це відбудеться, хтось говорить про раніше. Але зрозуміло, що чекати, що тільки весною буде напад, непотрібно. Вони будуть завдавати удару зараз по Соледару, потім по Бахмуту, і те, що ми спостерігаємо на Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя, також є загроза", - зазначив він.

Окрім того експерт звернув увагу на активність російської армії у Білорусі, де 16 січня розпочнуться так звані спільні навчання із залученням російської авіації. За його словами, на території країни-сателіта РФ уже перебуває не менш, ніж 50 тисяч російських та білоруських військових.

"Туди перекинули гелікоптери і літаки, і також наступ звідки може бути, через це ми маємо бути готові завжди", - додав Павло Жебрівський.

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Експерт також відзначив, що російське військове керівництво прискореними темпами готує мобілізованих, якими насичена вся лінія фронту як під Соледаром-Бахмутом, так і на Запорізькому напрямку. Також можуть підтягнути на Херсонський напрямок.

"Ті 300 тисяч, яких вони мобілізували восени минулого року, вони все більше і більше підтягуються на передову. Курс молодого бійця – це місяць, а по напрямках – гранатометник, кулеметник – ще два місяці, і за три місяці це вже підготовлені бійці. І, якщо на першому етапі десь 100-120 тисяч вони кинули з підготовкою два-три тижні, а то й менше, на передову, то половину вони фактично вже підготували майже три місяці", - заявив він.

Нагадаємо, підрозділи збройних сил Білорусі можуть вступити у війну, розв’язану РФ в Україні, не перетинаючи білорусько-український кордон. Спершу їх можуть відправити до Росії, а звідти - на тимчасово окуповані території України.

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