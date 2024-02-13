"Загроза зникнення України велика": полковник ЗСУ висловився про цілодобову роботу ТЦК

Полковник запасу та колишній командувач аеромобільних військ України Іван Якубець вважає, що ТЦК та лікарі, які забезпечують медогляд призовників, ще від початку повномасштабного вторгнення Росії мали працювати цілодобово, як це дозволив Кабмін.

Про це він розповів в інтерв'ю "Фокус".

"Звісно, можна працювати від 9 до 18 години з перервою на обід, але так ми країну не врятуємо. Деякі думають, що ми вже перемогли, але перемоги ще немає, і загроза зникнення України дійсно велика. Перемога – це як світло в кінці тунелю, але він може обвалитися, а світло – згаснути", – каже Якубець.

На його думку, мають бути розроблені графіки чергування, щоб ухилянти "не почувалися в безпеці від 21 вечора до 9 ранку".

"Тут не повинно бути критики ні з боку ЗМІ, ні з боку політиків-пацифістів, що й призвели до поразки України 2014 року. Про який пацифізм чи порушення прав Конституції може йтися, коли наших хлопців і дівчат на фронті розривають снаряди та травлять газом. Це не порушення прав цих бійців?".

Нагадаємо, в Україні ТЦК працюватимуть цілодобово – в Раді назвали причину.

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