Загроза зросла: у розвідці США оцінили, чи може РФ найближчим часом завдати ядерного удару по Україні

Офіційні особи США вважають, що ймовірність застосування очільником Кремля Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї по Україні є найвищою від 24 лютого, але все ще малоймовірною.

Згідно з багатьма джерелами, загроза ядерного удару, безумовно, зросла, порівняно з попереднім роком, але наразі немає жодних ознак того, що Росія планує її використання найближчим часом.

Про це повідомили CNN численні чиновники, знайомі з останніми даними розвідки.

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Як пише західне ЗМІ, розвідувальне співтовариство уважно стежить за будь-якими ознаками того, що розрахунки Путіна змінилися після того, як минулого тижня багато хто сприйняв шантаж російського диктатора як ескалацію своїх минулих погроз.

Окрім того, зазначається, що останніми місяцями США таємно попереджали Росію "не йти на такий катастрофічний крок".

Як повідомило джерело, знайоме з розвідкою, "загальна оцінка щодо ймовірності застосування ядерної зброї не змінилася". Видання з посиланням на чиновників з питань оборони США запевняє, що зараз не бачать ознак того, що Росія переміщує ядерну зброю.

Нагадаємо, Російська Федерація може завдати ядерного удару по Львову чи Карпатах. Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, в армії Путіна є до 5 тисяч тактичних ядерних зарядів, на бойовому чергуванні – 2,5 тисячі.

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