Загрожує до 10 років тюрми: СБУ викрила ще 5 колаборантів, які співпрацюють з РФ на окупованих територіях

Служба безпеки України викрила ще 5 колаборантів, які працюють на російсько-окупаційно владу на захоплених українських територіях.

Зазначається, СБУ зібрала доказову базу відносно колаборантів, які допомагають Росії встановлювати та підтримувати окупаційні режими на Луганщині.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Зокрема, слідчі СБУ повідомили про підозру колишній директорці "Центру надання соціальних послуг" Кремінської міської ради, яка в умовах воєнного часу перейшла на бік РФ. Наразі вона "працює" в окупаційній адміністрації, імітуючи існування соціального захисту населення. Зокрема, бере участь у пропаганді, просуваючи антиукраїнські фейки та кремлівські наративи.

Ще одна колаборантка добровільно обійняла посаду так званого "заступника начальника управління праці та соцзахисту населення адміністрації Сватівського району ЛНР".

"Також СБУ задокументувала, що 47-річна мешканка окупованого Луганська очолила "митний пост Мілове" так званого "державного митного комітету лнр".Окупанти доручили жінці виконувати організаційно-розпорядчі функції та забезпечувати надходження "митних платежів" для їхніх потреб", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, перед законом постане так званий "банкір", який за пропозицією окупантів очолив відділення псевдооргану "держбанку ЛНР" у селищі Біловодськ. Наразі він виконує накази російських кураторів щодо запровадження на тимчасово окупованій території "рубльової зони" та імітує існування фінансової системи в терористичній організації "ЛНР".

Слідчі СБУ зібрали доказову базу і щодо злочинної діяльності так званого "заступника прокурора Марківського району генеральної прокуратури ЛНР". 34-річний уродженець РФ, який мешкав у тимчасово окупованому Луганську, добровільно обійняв цю "керівну посаду". Наразі він служить окупаційному режиму, створеному агресором для придушення спротиву місцевих мешканців і переслідування українських патріотів.

"Стосовно усіх цих осіб СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Усі викриті зловмисники обов’язково відповідатимуть перед законом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі", - зазначають в СБУ.

Як повідомляли раніше, СБУ затримала зрадника, який коригував обстріли прикордонних районів Сумської області.