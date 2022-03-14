Загрожує глобальний дефіцит продуктів: російський мільярдер заявив про необхідність негайного миру з Україною

Андрій Мельниченко назвав "трагедією" вторгнення РФ до України.

Повномасштабне вторгнення Росії до України може спричинити продуктовий дефіцит у різних країнах світу.

Продовольчу інфляцію прогнозує російський мільярдер Андрій Мельниченко, закликаючи зупинити війну.

"Однією з жертв цієї кризи стане сільське господарство та продовольство. Він уже призвів до стрімкого зростання цін на добрива, які стали недоступними для фермерів. Тепер він призведе до ще більш високої продовольчої інфляції в Європі та ймовірного дефіциту продовольства у найбідніших країнах світу", - сказав Мельниченко в інтерв'ю виданню Reuters.

"Нам терміново потрібен мир", - заявив Мельниченко, назвавши "воістину трагічними" події, які відбуваються в Україні.

Зазначимо, що Мельниченко народився у Білорусі, його мати - українка. Він був бенефіціаром виробника мінеральних добрив "Єврохім", однак після вторгнення РФ в Україну потрапив під санкції ЄС. Бізнесмен був змушений залишити посади члена ради директорів та невиконавчого директора СУЕК та "Єврохіма" і знизити частки в компаніях до 0%.

ТСН.ua