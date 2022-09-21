Загрожує "мобілізація": влада закликала жителів Маріуполя не брати участі у псевдореферендумі

Міська рада закликала жителів тимчасово окупованого Маріуполя не брати участі у "референдумі" російських окупантів про приєднання до РФ. Адже особисті дані містян можуть бути використані для "мобілізації" до військ загарбників.
У мерії також нагадали, що в Україні за колабораціонізм передбачена кримінальна відповідальність.
Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради 21 вересня.
"Зараз вже вдруге російські окупанти планують організувати в Маріуполі швидкий референдум під дулом автомата, незважаючи на бойові дії, порушуючи всі чинні норми демократичного та міжнародного права", –йдеться в заяві.
В мерії наголосили, що за результати фейкових референдумів нічого не змінять. Маріуполь – це Україна, був, є і буде.
"Закликаємо маріупольців не брати участь у псевдореферендумі! Ваші особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації", – зазначили в міськраді.
Нагадаємо, російські окупанти збираються приєднати захоплені населені пункти Миколаївської області до Херсонської та провести там "референдуми".
Читайте також: