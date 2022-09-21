Загрожує "мобілізація": влада закликала жителів Маріуполя не брати участі у псевдореферендумі

Міська рада закликала жителів тимчасово окупованого Маріуполя не брати участі у "референдумі" російських окупантів про приєднання до РФ. Адже особисті дані містян можуть бути використані для "мобілізації" до військ загарбників.

У мерії також нагадали, що в Україні за колабораціонізм передбачена кримінальна відповідальність.

Про це йдеться в повідомленні Маріупольської міськради 21 вересня.

"Зараз вже вдруге російські окупанти планують організувати в Маріуполі швидкий референдум під дулом автомата, незважаючи на бойові дії, порушуючи всі чинні норми демократичного та міжнародного права", –йдеться в заяві.

В мерії наголосили, що за результати фейкових референдумів нічого не змінять. Маріуполь – це Україна, був, є і буде.

"Закликаємо маріупольців не брати участь у псевдореферендумі! Ваші особисті дані можуть використовуватися для подальших маніпуляцій та мобілізації", – зазначили в міськраді.

Нагадаємо, російські окупанти збираються приєднати захоплені населені пункти Миколаївської області до Херсонської та провести там "референдуми".

Україна відповість зброєю на псевдореферендуми Росії і звільнятиме свої території

Читайте також: