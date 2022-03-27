Загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи: в районі ЧАЕС через окупацію не можуть ліквідувати лісові пожежі

Загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи: в районі ЧАЕС через окупацію не можуть ліквідувати лісові пожежі

Катастрофічні наслідки можуть бути не лише для України, але й для всього світу.

У зоні відчуження в районі ЧАЕС через бойові дії російських загарбників зафіксували 31 пожежу, що займає понад 10 тисяч гектарів лісів. Через неможливість ліквідувати вогонь є ризик підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря.

Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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За словами обмудсменки, контроль і гасіння пожеж неможливі через захоплення зони відчуження російськими військами. Вона додала, що внаслідок горіння в атмосферу вивільняються радіонуклідів, які переносяться вітром на значні відстані. Це загрожує радіацією Україні, Білорусі та країнам Європи.

"Через вітряну та суху погоду інтенсивність і площа пожеж збільшаться, що може спричинити надмасштабні пожежі, з якими важко впоратися навіть у мирний час. Полум’ям можуть бути охоплені сховища відпрацьованого ядерного палива та сховища ядерних відходів, які знаходяться на території Чорнобильської зони", - написала Денісова.

Українська омбудсменка звертаєся до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) якнайшвидше відправити в Україну експертів та обладнання для гасіння пожежі, щоб запобігти непоправних наслідків не лише для України, але й для всього світу.

"Попередити катастрофічні наслідки можна лише шляхом негайної деокупації російськими військами території. Тому закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України та деокупації зон підвищеної небезпеки", - закликає Денісова.

Нагадаємо, 24 лютого росіяни захопили Чорнобильську станцію. Персонал станції перебував у заручниках. Крім того, 9 березня стало відомо про знеструмлення станції. Згодом живлення вдалося відновити.