Загрожує смертна кара: влада "ДНР" влаштувала судилище над іноземними легіонерами

Маріонеткова влада "ДНР" висунула "звинувачення" п'ятьом бійцям, які воювали за Україну. Серед них британці, хорват та швед. Трьом із них загрожує смерть.

Про це 16 серпня йдеться в сюжеті ТСН.

Підтримуваний Росією сепаратистський суд у східноукраїнському Донецьку звинуватив п’ятьох іноземних громадян, які брали участь у боротьбі проти окупантів в Україні, у найманстві.

Британцю Джону Хардінгу, хорвату В’єкославу Пребегу та громадянину Швеції Матіасу Густафссону, які були захоплені в портовому місті Маріуполь та його околицях, загрожує можливий смертний вирок.

Ще двом британцям, Ділану Хілі та Ендрю Хіллу, також висунули звинувачення, але їм не загрожує страта. Усі п'ятеро обвинувачених свою провину за пред'явленими звинуваченнями не визнали.

За словами судді, судовий процес відновиться на початку жовтня.

"Хорватія відхиляє обвинувачення і не вважає його обґрунтованим і законним, оскільки воно суперечить міжнародному праву та міжнародним конвенціям щодо поводження з утримуваними цивільними особами та військовополоненими", - заявили у Міністерстві закордонних справ Хорватії.

Міністерство закордонних справ Великої Британії не відповіло на запит про коментарі.

Нагадаємо, так звана Донецька влада в червні засудила до смертної кари двох британців і одного громадянина Марокко, захоплених у бойових діях разом з українськими військами проти Росії за звинуваченням у спробі насильницького захоплення влади та найманстві.

Іноземні уряди відмовилися вести переговори з так званою "Донецькою Народною Республікою", одним із двох підтримуваних Росією утворень, які контролювали частини Донбасу на сході України з 2014 року, посилаючись на її міжнародно визнаний статус як частини України.

Також захисника "Азовсталі" з позивним "Торк", який брав участь у героїчній обороні Маріуполя, звільнили під час обміну полоненими 29 червня. Під час ворожого обстрілу в Маріуполі боєць отримав важке поранення. Історію захисника "Азовсталі" читайте за посиланням.

Читайте також: