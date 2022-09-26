Загрожує ядерними ударами, бо втратив репутацію навіть всередині РФ – Клімкін про Путіна

Коли режиму більше не бояться, то це початок його кінця зазначив Павло Клімкін.

Протести проти мобілізації в РФ поки менші, ніж Україні хотілося б. Але вони суперважливі.

Путіна починають не боятися всередині країни, навіть палять його портрети. Він втратив репутацію сильного і непереможного. Спочатку у світі, назовні, а тепер і всередині.

Про це повідомив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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"Саме тому він і загрожує ядерними ударами. Не для того, щоб отримати воєнну перевагу, це неможливо, для цього не потрібно бути навіть військовим експертом. Сьогодні Путін сказав, що хоче, щоб Росію поважали. Маючи на увазі: його та Росію. Застосувати ядерну зброю, щоб повернути собі назавжди втрачену повагу - саме з таким режимом ми маємо справу", - наголосив він.

Але коли, за словами Клімкіна, режиму більше не бояться, то це початок його кінця.

"Так було із всіма імперіями та режимами. А якщо російський режим застосує ядерну зброю, то у всіх підручниках буде через кому з Гітлером, тільки на першому місці", - підсумував колишній очільник украинского внешнеполитического ведомства.

Нагадаємо, раніше дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко наголосив, що Путіна можна зупинити двома шляхами: або донести, якими будуть наслідки ядерного удару по Україні для Росії і нього самого, або передати Україні ядерну зброю.

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