"Загрози немає": Пентагон відреагував на випробування РФ нової міжконтинентальної ракети

У Пентагоні знали про випробування балістичної ракети Росією і не вбачають у цьому загрози.

Випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Росією не змінить позицію Білого дому щодо допомоги Україні.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, пише CNN.

"Росія належним чином повідомила Сполучені Штати відповідно до своїх зобов’язань за новим договором СНО (російсько-американська угода про скорочення стратегічних наступальних озброєнь – ред.) про те, що планує випробувати цю міжконтинентальну балістичну ракету. Ми не вважаємо це випробування загрозою для Сполучених Штатів або їх союзників. Департамент залишається зосередженим на незаконній і неспровокованій агресії Росії проти України", - зазначила Псакі.

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Раніше стало відомо, що російське Міноборони повідомило, що на космодромі "Плесецьк" окупанти провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Російські окупанти уточнили, що це перший запуск ракети.

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