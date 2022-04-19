Загрози ударів на Миколаївщині та психологічний тиск ворога на Херсонщині: яка ситуація на півдні України

Загрози ударів на Миколаївщині та психологічний тиск ворога на Херсонщині: яка ситуація на півдні України

Майже годинний штурм ворогом українських позицій в районі Олександрівки успіху не мав.

На Миколаївщині актуальними залишаються загрози ракетних та артилерійських ударів.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

Складна ситуація з водопостачанням вирішується органами місцевої влади та за гуманітарної підтримки сусідніх областей.

На Херсонщині ворог продовжує психологічний тиск та брудну пропаганду серед цивільного населення, а на зайнятому рубежі обороняється і намагається завдавати артилерійсько-мінометні удари по українських позиціях й по населених пунктах з мирним населенням.

Майже годинний штурм російськими військами українських позицій в районі Олександрівки успіху не мав. Ворог відступив для відновлення сил.

За результатами ефективних уражень українськими військами ворожих сил знищено 28 росіян та 5 одиниць техніки, серед яких броньована, інженерна, автомобільна та БПЛА.

В Чорноморській операційній зоні вороже корабельне угруповання з ракетних та десантних кораблів відсунулось майже на 200 км від українських берегів. Але блокування судноплавства і загроза ракетних ударів зберігаються.

Сили охорони та оборони півдня єдиним фронтом протидіють всім ворожим проявам від бойових зіткнень до викриття і припинення диверсійної діяльності.

"Вдячні усім громадянам за свідому проукраїнську позицію, непохитну віру в нашу перемогу і єдність у боротьбі.

Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

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