Загрози від Росії зростають: начальник генштабу Чехії заявив, що НАТО має забезпечити відповідну протидію

Загрози від Росії стають більшими, тому НАТО має забезпечити відповідну протидію.

Про це заявив начальник генерального штабу Збройних сил Чехії генерал-лейтенант Карел Ржегка на відкритті у Празі щорічного виїзного засідання Військового комітету НАТО, повідомляє Укрінформ.

"Одним із головних викликів, які постають перед нами, є російська агресія проти України. Для України це війна за виживання. Але це також боротьба за принципи демократії, суверенітету та територіальної цілісності, для захисту яких існує НАТО... Надання Україні всієї необхідної військової допомоги, як у вигляді тренування військовослужбовців, так і у постачанні військового обладнання, є для нас імперативом. Підтримуючи Україну, ми також посилюємо нашу єдність та стримуємо російську загрозу", – сказав чеський генерал.

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Карел Ржегка зазначив, що Росія виявляє активність не лише на "конвенційному" полі бою. У цьому зв'язку генерал згадав загибель двох громадян Чехії під час підриву складу боєприпасів у 2014 році. Крім того, Росія дедалі ширше використовує гібридні тактики, кібератаки, кампанії дезінформації, і навіть кінетичні акти насильства. Всі ці дії спрямовані на те, щоб посіяти страх та підірвати єдність демократичних суспільств, наголосив чеський генерал.

Начальник Генерального штабу чеської армії зазначив, що загрози, які постають перед союзниками, стають дедалі більш складними. Саме тому Альянс має забезпечити широкий підхід до протидії їм, що передбачає інтеграцію конвенційних військових спроможностей з кібербезпекою та цивільно-військовим співробітництвом.

"Ми маємо забезпечити, щоб наші збройні сили, інституції та громадянське суспільство були готовими протистояти цьому поєднанню фізичної, цифрової та когнітивної війни", – наголосив генерал Ржегка.

Карел Ржегка зауважив, що Чехія винесла важливі уроки з російської агресії проти України, переглянула стратегічні оборонні плани.

"Ми уточнили наше бачення щодо майбутніх військових загроз, прискорили модернізацію наших збройних сил. Наше розуміння уроків, які нам дала Україна, – ми маємо бути стійкими, підготовленими, рішучими та думати наперед", – додав військовий керівник.

Нагадаємо, Путін хоче відвідати країну НАТО у супроводі російських винищувачів, бо боїться Україну.

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