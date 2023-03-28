"Загрози з боку НАТО": у Білорусі назвали причини для розміщення ядерної зброї РФ

У Білорусі кажуть, що розміщення російської ядерної зброї нібито не суперечить міжнародним договорам.

У Білорусі відреагували на заяви Росії про розміщення ядерної в країні.

Про це інформує пресслужба Міністерства закордонних справ Білорусі.

У повідомленні йдеться, що розміщення російської ядерної зброї нібито не суперечить міжнародним договорам. Крім того, Мінськ знову поскаржився на "загрози" з боку НАТО.

"Білорусь останніми роками "зазнає безпрецедентного політичного, економічного та інформаційного тиску з боку США, Великобританії та їхніх союзників по НАТО та ЄС", - йдеться у повідомленні.

Також в МЗС додають, що "втручання у внутрішні справи" супроводжувалося нарощуванням військового потенціалу у сусідніх країнах.

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"Білорусь робить вимушені дії у відповідь зі зміцнення власної безпеки та обороноздатності. Військова співпраця Білорусі та Росії здійснюється у суворій відповідності з міжнародним правом", - йдеться в заяві.

Крім того, у Лукашенка стверджують, що це нібито не суперечить положенням статей І та ІІ Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Білоруська сторона переконана, що на зміну конфронтаційній риториці і спіралі гонки озброєнь, що розкручується, повинен прийти конструктивний і взаємоповажний діалог", - виправдовуються в МЗС.

Ядерний шантаж Росії

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі - так само, як США це роблять на території країн-союзників.

Європейський Союз готовий відповісти новими санкціями на наміри Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що Кремль взяв Білорусь у ядерні заручники.