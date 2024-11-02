Після спроби самогубства військовий був доставлений до психіатричної лікарні.

Російського військовослужбовця направили до психіатричної лікарні після того, як він воюючи проти України випадково втратив два дрони.

Це у соцмережі написав журналіст Денис Казанський, та опублікував аудіо та переписування.

Втрата дронів викликала обурення серед його товаришів, які воюють проти України. Вони вважали, що саме його недбалість стала причиною загибелі бойових товаришів і вирішили покарати його за цей "косяк". Після втрати безпілотників вони відкрили вогонь з міномета по позиціях його групи, внаслідок чого загинули двоє військових.

Військовий РФ не витримав емоційного тиску через втрату дронів. У відчаї він спробував накласти на себе руки, але його врятували і доставили до психлікарні.

Нагадаємо, газета The New York Times повідомила, що армія РФ може заблокувати лінію постачання, яка з’єднує українські сили на більшій частині сходу. Втрата позицій у районі Торецька Збройними силами України може перерости у стратегічні втрати в промисловому центрі східної України.

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