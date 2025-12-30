Війна в Україні / © Associated Press

На південному напрямку російські війська активізували підготовку до наступальних дій.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, інформує ZN.

За його словами, противник поставив за мету захоплення селища Степногірськ. Тактика окупантів передбачає постійну інфільтрацію малих груп через основні під’їзні шляхи до населеного пункту.

Попри щоденне зростання інтенсивності атак, українські військові проводять активні пошуково-ударні операції для нейтралізації ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Водночас, за словами Волошина, «гарячими» точками залишаються райони Плавнів та Приморського.

Розвідка також фіксує підготовку РФ до наступальних дій поблизу Оріхова. За наявними даними, окупанти вже передислокували штурмові загони на передову та можуть розпочати активні дії найближчим часом.

Крім того, загарбники готуються до ведення бойових дій у зимових умовах, забезпечуючи особовий склад спеціальним зимовим камуфляжем.

Раніше повідомлялося, що аналітики DeepState повідомили, що Гуляйполе фактично перебуває в сірій зоні: у місті одночасно присутні українські та російські підрозділи. Подальшу оборону ускладнює рельєф місцевості та чисельна перевага противника.

Ми раніше інформували, що українські підрозділи проводять оборонні дії, завдають контрударів та ведуть пошуково-ударні дії зі знищення ворожих штурмових груп у Гуляйполі.