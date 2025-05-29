Загарбники продавлюють оборону: РФ намагається захопити місто, звільнене 2022-го

Місто. / © Associated Press

Реклама

Війська РФ продовжують наступати на Лиманському напрямку. На деяких ділянках ворогу вдалося продавити оборону ЗСУ. Ціль росіян - вийти на околиці Лимана на Донеччині.

Про це повідомив офіцер третього механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади Олександр Косюк в ефірі "Ми-Україна".

Загарбники використовують тактику обходу з флангів для просування до Лиману. Вони тиснуть на позиції українських військових у районах Нового та Торського.

Реклама

За словами військового, загалом на Лиманському напрямку ситуація залишається складною.

“Противнику вдається на багатьох напрямках, де продавити. Їхні намагання стають більше і більше - вони відчувають, що в них все вдається, і вони йдуть вперед. Зараз збільшилося застосування авіабомб. Противник намагається максимально завдавати ударів по переправах, бити нашу логістику. Тому зараз ситуація не дуже", - пояснив Олександр Косюк.

Зауважимо, що РФ захопила місто Лиман на початку літа 2022-го. Чотири місяці він був в окупації. Звільнили його після контрнаступу на Харківщині - 1 жовтня ЗСУ увійшли до Лимана.

Ситуація на Донеччині

Військовий оглядач Денис Попович наголошує, що РФ кидає сили для оточення двох міст - Покровська і Костянтинівки. З його слів, ворог продовжує тиснути й наступати, передусім із заходу Покровська в бік Дніпропетровської області.

Реклама

Окупанти намагаються протиснути фронт під Покровськом та стягують резерви, аби покрити власні втрати. Крім того, вони обстрілюють прифронтові міста КАБами та намагається знищити українські позиції.

Тим часом речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов наголошує, що ворог поступово зміщує фокус активності на Донеччині. Покровський та Новопавлівський напрямки досі залишаються найгарячішими на фронті. Також певна активність ворога фіксується на Лиманському, Краматорському та Торецькому напрямках.

The Washington Post з посиланням на українських та американських аналітиків заявляє що цього літа російська окупаційна армія зробить спробу масштабного наступу на Донеччині, яку вона намагається повністю захопити від початку війни.

Дата публікації 19:46, 28.05.25 Кількість переглядів 11 Росіяни атакують по всій лінії фронту! ТСН ексклюзивно з пекельної передової!