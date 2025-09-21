Війна в Україні / © Associated Press

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися у Березовому, Новоекономічному та Романівці, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні вказується, що російські загарбники також просунулися біля Новоіванівки у Запорізькій області.

«Ворог просунувся у Березовому, Новоекономічному, біля Новоіванівки та Романівки», — йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Добропільському напрямку на Донеччині.

Ми раніше інформували, що в складі російської окупаційної армії в Україні воюють підрозділи, сформовані з військових, інфікованих ВІЛ, гепатитом, туберкульозом та іншими хворобами.