Війна в Україні

Протягом минулої доби російські загарбники просунулися поблизу населених пунктів Пазено та Калеників в Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

Аналітики заявили, що також було зафіксовано просування загарбників у населеному пункті Різниківці.

«Ворог просунувся поблизу Пазено, Калеників та у Різниківці», — заявили у DeepState.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що Росія атакує фактично на всіх напрямках, тому ситуація на фронті залишається напруженою.

Ми раніше інформували, що противник нарощує постачання у війська ударних дронів із турбореактивними двигунами й 2026 року планує виробити 7,3 млн FPV-дронів і 7,8 млн бойових частин до БпЛА різних типів.

