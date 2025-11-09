Загарбники жаліються, що через «захист від дронів» їхні танки не здатні рухатися (фото)

Російський танк

Реклама

Російські загарбники знову намагаються пристосувати свої танки до сучасної війни, однак виглядає це радше як відчай, ніж інженерна винахідливість.

Нові «захисні споруди», якими окупанти обвішують свої машини, перетворюють бронетехніку на громіздких «їжаків», які часто навіть не можуть нормально рухатися, повідомляє аналітичний портал Defence Express.

Як зазначає видання, нещодавно на фронті помітили російські Т-80БВМ і Т-72БЗМ, вкриті важкими металевими рамами та ґратами. За задумом окупантів, ці конструкції мають зупиняти атаки FPV-дронів. Та на практиці ефект виявився протилежним — замість захисту вони калічать самі машини.

Реклама

Один із російських танкістів зізнався місцевим медіа, що такі «волохаті» або «сараєподібні» надбудови критично навантажують механізми.

«В іншій роті зробили цар-мангал із тросів — так він і десяти кілометрів не проїхав, як відмовила одна бортова. Навантаження дуже велике, вузли реально в рази швидше виходять з ладу», — розповів загарбник.

Аналітики зауважують, що додаткові конструкції, змонтовані на башті, створюють ще більшу проблему — вони обмежують її обертання, фактично роблячи танк нерухомою мішенню. У результаті замість бойової машини росіяни отримують безпорадну купу металу, нездатну ефективно воювати.

Раніше повідомлялося, що через еволюцію війни та стрімкий розвиток дешевших засобів ураження, зокрема дронів, роль танків на фронті суттєво змінилася.

Реклама

Ми раніше інформували, що Росія повертає у стрій застарілі танки Т-62 через нестачу сучасної техніки.