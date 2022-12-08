Захарова "напророкувала", скільки триватиме війна проти України, та звинуватила у цьому США

Речниця російського МЗС Марія Захарова обурилась, що США не дозволяють розбомбити Україну, надаючи ЗСУ системи ППО та напророкувала, що через це "війна триватиме мінімум до 2025 року".

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Речниця МЗС держави-агресорки влаштувала істерику через те, що США продовжують надавати Україні військову допомогу та не дозволяють Росії вбивати українців. Особливо її обурило передавання Україні систем ППО.

Через це Захарова напророкувала, що "війна в Україні триватиме мінімум до 2025 року" та традиційно звинуватила у цьому США.

"США, виходячи з документів на постачання озброєнь, планують підігрівати бойові дії в Україні як мінімум до кінця 2025 року", - влаштувала істерику Захарова.

Війна Росії проти України

Росія 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти планували захопити нашу країну, встановити тут маріонетковий режим та вбити незгодних з їхніми діями українців.

Лондонський Королівський інститут обʼєднаних служб (RUSI) опулікував звіт, у якому йшлось, що Москва у лютому сподівалась на бліц-криг: хотіла знищити ЗСУ та військові об'єкти, захопити усі державні органи влади та АЕС. Також росіяни поділили українців на 4 сорти: 1 - підлягав фізичному знищенню, 2 - кого треба утискати та переслідувати, 3 - хто потенційно міг співпрацювати з РФ та 4 - колаборанти, які б підтримали агресора. Проте ЗСУ знищили плани Кремля та відбили наступ на столицю, а потім провели успішні контрнаступи на півночі, у Харківській та Херсонській областях.

Зараз Кремль намагається знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб взимку залишити українців без електрики та тепла.

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