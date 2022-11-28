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Захарова влаштувала істерику через заяву Папи Римського про катів України: "Це вже навіть не русофобія"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Захарова влаштувала істерику через заяву Папи Римського про катів України: "Це вже навіть не русофобія"

Фото: Associated Press

Захаровій не сподобалась правда про війну Росії проти України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова влаштувала істерику через заяву Папи Римського про те, що "чеченці та буряти - це найжорстокіші кати українського народу". Вона заявила, мовляв "це вже навіть не русофобія, а збочення". 

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди. 

Папа Римський Франциск в одному із інтерв'ю пояснив, що "якщо в Україні є мученики, значить є кати, які з них знущаються". Найжорстокішими представниками окупаційної армії понтифік вважає бурятів та кадирівців. 

Це роздратувало Захарову, через вона влаштувала істерику. речниця російського МЗС заявила, що "такі висловлювання - це вже навіть не русофобія, а - збочення". 

Захарова заявила, що у 90-х Росії "закидали знущання з народів Кавказу, а тепер на її думку нібито все навпаки - народи Кавказу знущаються з росіян". Кого саме мала на увазі Захарова під "росіянами" невідомо. 

Масові поховання в Україні 

Після звільнення тимчасово окупованих територій України правоохоронці знаходять братські могили, в яких поховані вбиті та закатовані росіянами українці. 

Так, в Ізюмі ексгумували 447 тіл українців, яких під час окупації жорстоко вбили росіяни. Серед закатованих знайшли також тіло дитячого письменника Володимира Вакуленка

Схожі звірства росіяни вчиняли також у Київській області - Бучі та Ірпені. Після звільнення Херсонщини там виявляють катівні та місця поховань українців, яких вбила армія Росії. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
868
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