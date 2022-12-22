Захарова влаштувала істерику через зустріч Зеленського і Байдена: "С**ий син"

Речниця російського МЗС Марія Захарова влаштувала істерику через візит Володимира Зеленського до США. Вона нецензурно обізвала українського лідера.

Про це вона сказала під час свого брифінгу, який транслювали російські засоби масової пропаганди.

Речниця російського дипломатичного відомства не стримувала емоцій через візит Володимира Зеленського. Вона накинулась на українського лідера та нецензурно обізвала його. Захарова заявила, що такий візит свідчить про те, що "тепер Києву все дозволено".

"Діяли по принципу, що Зеленський - це їхній с**ий син, а відповідно йому дозволено все. Тим більше він не просто їхній с**ий син, він ще й інструмент для боротьби з Росією", - істерично заявила Захарова.

Візит Зеленського до США: що відомо

Президент України Володимир Зеленський у середу, 21 грудня, прибув до Вашингтона на запрошення американського лідера Джо Байдена. Президент України у Білому домі зустрівся зі своїм колегою та обговорив війну Росії проти України та передавання ЗСУ американської зброї.

Після цього український президент виступив у Конгресі США. Американські політики більше 2 хвилин аплодували президенту. Він передав їм прапор України з Бахмута, де тривають найжорстокіші бої проти окупантів.

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