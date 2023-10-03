Захід блокує поставки зброї до України через корупцію: політолог назвав головну вимогу

Україну “заганяють” в глухий кут тим, що країни-партнери відмовляються надавати грошову допомогу та зброю.

Про це повідомив політолог Микола Давидюк.

За його словами, Україна зараз “сидить на дуже незручному шпагаті”: коли одни не хочуть давати гроші, а другі - зброю.

"Британія заявила про те, що вичерпала можливості підтримувати Україну саме зброєю і звернулася до інших союзників. Зі схожою заявою виходить Європа на форумі безпекових індустрій, говорить про те, шо "так, ми теж вичерпали себе"... Про це пише The Telegraph і потім є ще посилання на Politico, і Politico теж про це говорить аналогічну історію, але вже про Європейський союз. Що вони вже не можуть давати з власних запасів, а хочуть, щоб теж включалися інші країни і Україна більше виробляла сама… Таке враження, що йде певна "змова", нас трошки заганяють в глухий кут. Так, частково це правда, але це через корупцію", - пояснив Микола Давидюк.

Він зазначив з посиланням на джерела в Верховній Раді, що західні партнери просять владу України протягом двох тижнів звільнити декількох топ-посадовців. Водночас експерт не уточнив, про кого саме йде мова.

"Або одного їхнього керівника, або двох його заступників... Захід каже, що на цих трьох людях – головна корупція, вибирайте, що ви хочете... Просили звільнити трьох, наші вирішили двох з трьох звільнити в Офісі президента... Це має розблокувати поставки зброї і грошей хоча б частково на певний період... Нам з цієї кризи треба вийти... для нас це момент самовиживання, нас і нашої країни. Говорю з деякими дипломатами – у них просто волосся стає дибки. Вони кажуть: "ми не могли ніколи уявити, що у вас знайдеться якась паршива вівця будь-де на будь-якому рівні, яка може собі морально дозволити красти в Україні в час війні", - додав політолог.

Нагадаємо, що в Україні вироблятимуть французькі дрони Aarok.