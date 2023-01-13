Захід допомагає Україні підготуватися до контрнаступу навесні, тому дає важку зброю – NYT

За останні кілька тижнів почали падати бар’єри у наданні Україні західного озброєння.

Західні партнери України допомагають їй підготуватися до початку весняного контрнаступу ЗСУ та наступу російських військ, про що свідчить рішення низки держав про передавання Києву важкого озброєння.

Про це пише видання New York Times.

У статті зазначається, що Захід надіслав Україні низку зброї, яку колись вважали надто провокативною, і, схоже, наступними будуть танки. Оскільки очікується новий наступ РФ, офіційні особи бачать нагальну потребу змінити баланс.

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Автори матеріалу вказують, що Україна планує продовжити свій наступ або взимку, або після "брудної" поринавесні. Водночас і Росія планує весняний наступ, поінформував представник-високопосадовець західної розвідки.

"Україна "не хоче, щоб вони перевели подих" між нинішньою порою і початком нового посиленого раунду бойових дій", – йдеться у статті.

За останні кілька тижнів почали падати бар’єри у наданні Україні озброєння. Так, спершу США оголосили про передавання систем Patriot, згодом Німеччина пообіцяла передати батарею цього ЗРК. Також Франція, Німеччина і США вперше пообіцяли відправити до України бойові бронемашини.

Видання вбачає ймовірність того, що Україна отримає від західних партнерів і сучасні танки, "особливо після того, як українські військові досягли несподіваних успіхів і вистояли проти виснажливих штурмів росіян".

Автори матеріалу пов’язують готовність Заходу надавати таку допомогу із невеликим обсягом часу, який залишився для підготовки України до можливого нового наступу ворога в річницю повномасштабного вторгнення або ж навесні.

"Від початку війни майже рік тому Захід чинив опір наданню Україні найпотужнішого озброєння, побоюючись, що це призведе до прямого конфлікту НАТО з Росією. Проте дивлячись на рішучість України чинити опір, малу перспективу мирних переговорів у найближчому майбутньому і патову ситуацію на полі бою, союзники по НАТО поступаються", – наголошується у статті.

Зброя і техніка для України

Нагадаємо, згідно з заявами та обіцянками західних партнерів, невдовзі Україна має отримати БМП Bradley, ЗРК Patriot, бронеавтомобіль AMX-10RC, БТР Bastion, роту (14) танків Leopard 2, САУ Archer, артустановки Caesar, САУ Paladin зі 155-мм гарматою, ЗРК Hawk та ПЗРК Stinger.

Також є інформація, що Британія може передати 10 танків Challenger 2. Водночас над передаванням танків Leopard міркують Німеччина та Фінляндія.

Напередодні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив переконання, що Україна отримає сучасні танки від Польщі та Британії. Вирішується питання про кількість одиниць.

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