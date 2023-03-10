Захід досі не має юридичного механізму конфіскації російських активів

Якщо б США визнали Росію країною-спонсором тероризму, це б могло відкрити шлях до конфіскації заморожених російських активів на користь України.

США та ЄС на різних міжнародних майданчиках, зокрема й у G7, шукають прийнятних юридичних механізмів, які дозволять конфіскувати заморожені російські активи, в тому числі й заморожені активи Центробанку РФ, й спрямувати на відбудову України.

Про це йшла мова під час "2-го Форуму Україна-Франція" в Парижі, організованого спільно Центром "Нова Європа" та Французьким інститутом міжнародних відносин (IFRI).

Зокрема, за словами спецпосланника президента Франції щодо відбудови України П'єра Хейльбронна, це дуже складне й чутливе питання. Наразі світова спільнота шукає відповідний юридичний механізм.

"Ми маємо багато ідей та опцій, які б ми хотіли використати та використовуємо на міжнародному рівні, на рівні G7 та ЄС. Тривають процеси щодо розробки цих питань. Бо це також питання юридичної природи. Тому що велика частина цих російських активів стосується ЦБ РФ. Це ускладнює процес також з огляду на питання імунітету (щодо конфіскації таких активів третіх країн - ред.), як і ставить питання управління активами Центробанків третіх країн (в інших країнах - ред.) на світовому рівні. Але, думаю, всі опції зараз на столі. Частина з них стосується замороження активів російських олігархів", - зазначив П'єр Хейльбронн.

Проте, за словами членкині правління ГО "Центр протидії корупції" Олени Галушки, якщо б було політичне рішення, механізми знайшлися б.

"Наприклад, якщо б США визнали Росію країною-спонсором тероризму, це б відкрило шлях до конфіскації заморожених російських активів", - зазначила експертка.

Нагадаємо, що в Україні уряд ухвалив рішення про невідкладне будівництво фортифікаційних споруд для потреб оборони в окремих областях.

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