Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що, попри виведення російських літаків за межі досяжності наданих Заходом ракет Storm Shadow і ATACMS, значна кількість російських військових об'єктів усе ще перебуває в межах досяжності західних озброєнь.

Про це йдеться в звіті ISW.

За даними аналітиків, обмеження, накладені на використання західної зброї, дозволяють російським військам використовувати укриття в глибоких тилових районах Росії для підтримки військових операцій проти України.

Західні ракети, зокрема Storm Shadow та ATACMS, мають велику дальність ураження, що дозволяє завдавати ударів по стратегічних цілях у глибині російської території. Однак, попри те, що російські військові перемістили частину своїх літаків і техніки, багато їхніх об’єктів, таких як склади боєприпасів, командні пункти та логістичні вузли, залишаються в межах досяжності цих ракет.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що українська влада нібито планує надати США детальний список цілей у Росії, які можуть бути знищені українськими військовими, якщо Вашингтон зніме обмеження на використання зброї. Це є останньою спробою переконати адміністрацію США в необхідності зняття обмежень на використання американської зброї проти Росії.

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