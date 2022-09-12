Захід дуже нервово відреагував на удар по ТЕЦ: Арестович розповів про підсумки "Рамштайн-5"

На засіданні міністри оборони та очільники генеральних штабів з понад 50 країн закріпили курс на довгострокову підтримку України.

Російські окупанти атакували та знеструмили Харківську й Донецьку області, частково – Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську. Однак радник Офісу президента Олексій Арестович поспішив заспокоїти наших громадян, заявивши, що "запас міцності енергетики там дуже високий". Також він розповів про підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн-5" на тлі останніх подій.

Олексій Арестович поспілкувався з російським правозахисником Марком Фейгіним.

""Рамштайн-5" відбувся не дарма. Захід дуже нервово відреагував на удар по ТЕЦ. Там удари по цивільній інфраструктурі напередодні зими сприймають болісно. Тож вони хочуть це припинити. Це можна зробити трьома способами: захистити, надати економічний пакет, а також зробити так, щоб назавжди відбити бажання стріляти по цивільній інфраструктурі. На цьому ми особливо зосередимося", - зазначив Арестович, не розповівши подробиці.

Нагадаємо, після нищівної поразки на Харківщині оточення Путіна штовхає його на останній радикальний крок.

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