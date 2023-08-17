Захід мав нереалістичні очікування щодо швидкості українського контрнаступу – британський експерт

На його думку, поки рано оголошувати поточну контрнаступальну операцію успішною чи невдалою.

На Заході мали трохи нереалістичні очікування щодо швидкості українського контрнаступу.

Таку думку висловив співзасновник британського аналітичного центру Council on Geostrategy Джеймс Роджерс, передає Newsweek.

"Росіяни вчаться на своїх помилках. І, очевидно, у них є багато ресурсів з точки зору людської сили, яку вони можуть залучити, що завжди буде ускладнювати ситуацію. Навіть якщо українці можуть вбити п’ятьох росіян на кожного українця, це все одно багато росіян, щоб пройти до цілі", – зазначив Роджерс.

"Я думаю, що ми на Заході мали трохи нереалістичні очікування щодо швидкості, з якою українці зможуть провести контрнаступ, тому що для цього їм потрібно більше військової техніки", – додав він.

Аналітик візначив як особливу проблему відсутність переваги Повітряних сил України і наголосив, що ЗСУ важливо отримати домінування в повітрі.

На його думку, поки рано оголошувати поточну контрнаступальну операцію успішною чи невдалою. Українські війська все ще ведуть запеклі бої та досягають перемог у багатьох точках фронту.

Але послаблення підтримки Заходу в разі остаточного провалу України є "безумовно можливим", сказав Роджерс. Але, додав він, це може "піти іншим шялхом" і послужити тривожним сигналом для іноземних партнерів щодо розширення військової допомоги понад те, що вони досі були готові надати.

"Немає жодних підстав говорити, що ця війна не триватиме ще багато місяців і років. Але кожен додатковий місяць і рік, який вона триває, робить перемогу Росії більш імовірною, тому що Росія забезпечує свої стратегічні цілі, навіть якщо вони значно менші від того, якими вони могли бути в лютому 2022 року", – вважає експерт.

Спеціальний радник Залужного Ден Райс вказав зокрема, на відсутність підтримки України з повітря, постійну відмову США постачати далекобійні ракети ATACMS і відсутність касетних боєприпасів більшої дальності для використання з HIMARS.

"Ви не можете отримати перевагу без кращої артилерії та військово-повітряних сил, щоб перейти в наступ", – додав Райс.

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що Захід готує Україну до нового наступу 2024 року.

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