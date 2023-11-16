Захід оцінює втрати РФ у війні з Україною в 300-400 тисяч – The Guardian

Водночас співрозмовники видання сказали, що контрнаступ України на Запорізькому фронті по суті завершився.

Згідно із підрахунками західних партнерів, загальні втрати російської армії в живій силі від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 300-400 тисяч вбитими і пораненими.

Про це пише видання The Guardian з посиланням на анонімних західних чиновників.

Наразі під час найважчих боїв під Авдіївкою Росія втрачає від 500 до 1000 людей на день.

Чиновники на умовах анонімності визнали, що контрнаступ України на Запорізькому фронті по суті завершився, хоча ймовірно "три бригади" переправилися через Дніпро під Херсоном. Водночас, поки незрозуміло, скільки бронетехніки українські військові змогли переправити через річку. Джерела видання вважають, що просування цього угруповання не буде швидшим за літній контрнаступ.

"Жодна сторона не здатна здійснити рішучу операцію на суші", — сказав один із співрозмовників видання. Наголошується на тому, що в умовах затяжного конфлікту роль допомоги від Заходу для України є життєво важливою.

Раніше колаборант розповів, як ЗСУ увірвалися до казарми росіян й перебили усіх.

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