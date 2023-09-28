Захід почав готуватися до затяжної війни в Україні: американський експерт назвав причину

Майкл Кофман попереджає, що один лиш контрнаступ не допоможе завершити війну в Україні, потрібно готуватися до затяжного конфлікту.

Країни Заходу дійшли до висновку, що війна РФ проти України буде довгою і її не вийде завершити завдяки одній вдалій операції ЗСУ.

Про це заявив американський військовий аналітик Майкл Кофман із Фонду Карнегі, передає ВВС.

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За словами експерта, раніше на Заході дехто вважав, що успішний український контрнаступ дозволить Києву "вести переговори з відносної позиції сили".

"Від цієї думки, хоч і не повністю відмовилися, але вона значною мірою відходить на другий план. І люди розуміють, що війна буде довгою, що потенційні швидкі способи зробити цю війну коротшою залишилися в минулому. І основне планування тепер має зосередитись на довшому конфлікті, в якому, як і у всіх війнах, будуть різні фази", – каже Кофман.

Що ще сказав Майкл Кофман

Він додав, що якщо ЗСУ вдасться визволити Токмак на Запоріжжі , це означатиме відносний успіх контрнаступу.

, це означатиме відносний успіх контрнаступу. Успіх ЗСУ в районі Роботино експерт поки не називає вирішальним проривом. За його словами, ЗСУ "розширюють пролом" в російській обороні, але поки що її масштаби не дозволяють говорити про перелом.

експерт поки не називає вирішальним проривом. За його словами, ЗСУ "розширюють пролом" в російській обороні, але поки що її масштаби не дозволяють говорити про перелом. Погіршення погоди цієї осені не стане вирішальним фактором, який може зупинити український контрнаступ, але матиме значення.

Експерт пояснив, що наразі ЗСУ діють невеликими піхотними групами, для яких бездоріжжя не є серйозною перешкодою. Але якщо українська армія хоче швидко атакувати, їй потрібно буде вводити бронетехніку, яка залежить від відносно міцного ґрунту.

Балістичні ракети ATACMS допоможуть ЗСУ, але також не стануть вирішальним.

За його інформацією, Україна отримає варіант цієї ракети з касетною, а не фугасною боєголовкою. Це допоможе вражати більшу кількість російських цілей. Однак ЗСУ буде складно визначати цілі, становище яких швидко змінюється (наприклад, групи офіцерів чи військові колони), і в цьому питанні їм доведеться покладатися на допомогу західних союзників.