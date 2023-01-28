Захід пообіцяв Україні сотні танків: посол у Франції назвав кількість

Україна невдовзі може отримати від США та європейських держав щонайменше 321 танк. Таку кількість, станом на кінець січня, вже офіційно погодилися передати країни-партнери.

Про це, 27 січня, в етері французького каналу BFMTV заявив посол України у Франції Вадим Омельченко.

За словами дипломата, вже багато країн готові передати озброєння Україні.

"На сьогодні багато країн офіційно підтвердили свою згоду на поставку 321 важкого танка в Україну", – заявив Омельченко та додав, що для України важливо, аби постачання відбулося якнайшвидше.

Також читайте Стало відомо, коли Іспанія передасть Україні танки

Посол зазначає, що терміни постачання варіюються в кожному окремому випадку, адже "деяким потрібно провести технічне обслуговування, інші вирішують питання логістики, треті чекають на отримання інших моделей, щоб віддати ті, які вони дають".

До цього, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News розповів, що зараз потрібно 300-500 танків. Президент уточнив, що така кількість дозволить ЗСУ "проводити наступальні дії".

Володимир Зеленський також наголосив на тому, що танки повинні надходити до України з якомога меншим розривом у часі між ухваленим рішенням про їх надання та постачанням.

Раніше Telegram-канал UA War Infographics посилаючись на дані з відкритих джерел оприлюднив список країн, які можуть передати Україні танки: Німеччина, США, Британія, Франція, Іспанія, Польща, Данія, Фінляндія, Норвегія, Португалія.

Читайте також: