Захід посилить підтримку України: як в ЄС відреагували на ракетну масовану атаку РФ

Європейський дипломат назвав російські удари по Україні "жорстокими та нелюдськими".

Після ракетних масованих ударів окупантів Європейський Союз активізує підтримку Україні. Йдеться про відновлення електро- та теплопостачання.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у своїй заяві у п’ятницю, 16 грудня.

Також читайте Путін наказав Кадирову вбити Зеленського на початку вторгнення РФ – WSJ

"ЄС та його партнери активізують зусилля щодо надання надзвичайної допомоги, необхідної українському народу для відновлення та підтримки електро- та теплопостачання. Український народ демонструє захопливу силу, мужність та стійкість у протистоянні агресивній війні Росії. Європейський Союз твердо солідарний із ним. Так довго, як це необхідно, і тією мірою, якою це необхідно", - підкреслив Боррель.

Європейський дипломат назвав російські удари по Україні "жорстокими та нелюдськими" та наголосив, що їхні винуватці мають бути притягнуті до відповідальності, додав глава європейської дипломатії.

"Ці жорстокі, нелюдські атаки спрямовані на збільшення людських страждань та позбавлення українського населення, а також лікарень, аварійних служб та інших критично важливих служб електрики, опалення та води", - заявив Боррель.

16 грудня Росія атакувала Україну

Вранці,16 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок обстрілів у багатьох населених пунктах зникло електропостачання, тепло й вода. Станом на вечір у регіонах повертається світло та вода. Окрім того, відомо про двох загиблих у Кривому Розі - це молоде подружжя.

За даними речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, по Україні було випущено понад 60 ракет. Ворожа авіація запускали ракети Х-555 і Х-101 з літаків Ту-95, також били "Калібрами" з Чорного моря і ще запускали ракети С-300.

Мапа війни на 16 грудня: росіяни обстрілюють Бахмутський напрямок і укріплюються на Херсонщині

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.